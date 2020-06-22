В культурном пространстве Fabrika.space 26 июня пройдет фестиваль итальянских короткометражек о любви. Альманах «Italian Best Shorts: любовь в Вечном городе», собранный из семи самых ярких итальянских коротких мелодрам и комедий, победителей различных итальянских кинофестивалей, – это признание в любви, ощущение красоты человеческих отношений с миром, с собой, друг с другом.

Перед началом показа будет проводиться температурный скрининг. Посетители в течение всего мероприятия должны быть в респираторах или защитных масках, закрывающих рот и нос. Размещение зрителей – с дистанцией в полтора метра друг от друга.Трогательная аллегорическая история о человеке, для которого существует только миг «здесь и сейчас». Фильм принял участие более чем в 120 итальянских и международных кинофестивалях и получил 45 наград, включая престижные премии кинофестивалей Queens Film Festival в Нью-Йорке и Scottish Film Festival в Эдинбурге. «Мальчик с пальчик» также вошел в шорт-лист премии «Золотой глобус» как лучший итальянский короткометражный фильм года.Сатирическая комедия обо всех и каждом, о том, как зависимость от гаджетов может заменить простое и такое важное человеческое общение. В главной роли — всемирно известный режиссер Джузеппе Пиччони, многократный призер и член жюри Венецианского кинофестиваля, обладатель многих премий «Давид ди Донателло», номинант на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.Остроумные размышления о том, как часто люди не говорят вслух то, что у них на сердце, и к чему это приводит в отношениях. «Свидание» — режиссерский дебют известной итальянской колумнистки, ведущей еженедельной колонки La Mamma al Cinema ( «Мама в кино»).Главная короткометражная история от сценариста комедийного хита «Захочу и спрыгну» и обладателя премии «Давид ди Донателло» Валерио Аттаназио в англоязычных странах вышла в прокат под названием It’s a Wonderful Life. Это романтическая прогулка по Риму, которая преподнесет влюбленным, мечтающим о бракосочетании, несколько испытаний на прочность. Фильм принял участие более чем в 20 итальянских и международных кинофестивалях, был назван лучшим короткометражным фильмом года на кинофестивалях Giffoni Film Festiva и Video Festival Imperia и получил приз зрительских симпатий на New Movie Club Film Festival Palestrina. Исполнитель главной роли Дарио Аита был назван лучшим актером года на Roma Creative Contest, исполнительница главной женской роли Нина Торрези — лучшей актрисой года на Festival Corti Senza Frontiere.В маленьком герое короткометражки каждый зритель сможет узнать себя. Это трогательная история мнимой дружбы и первой реальной любви. Фильм завоевал важную итальянскую премию Premio Rai Cinema Channel «за прорыв в жанре короткометражного кино и оригинальном рассказе о переходе от подросткового возраста к взрослой жизни, со всей деликатностью показал глубинные чувства молодых людей нашего времени».Короткая комедийная мелодрама о девушке, которая пришла на собеседование, но вместо работы нашла нечто более важное, зрители увидят впервые фильм. Снятый Римским экспериментальным центром кинематографии, фильм не был показан даже в Италии. Его показ в рамках альманаха «Italian Best Shorts: любовь в Вечном городе» — мировая премьера.Завершает альманах мелодрама «Самая красивая», которая в прошлом году завоевала итальянский «Оскар» – премию «Давида ди Донателло» – как лучший короткий фильм.Поссорившись с парнем, Вероника закрывается в клубном туалете, и даже подруга не может ее оттуда вытащить. Услышав слезы, с ней заговаривает парень из соседней кабинки. По голосу он влюбляется в Веронику, но готов ли он ее увидеть? Яркая звезда итальянского кино Джуси Лоди разыграла маленькую историю большой любви, которая никого не оставит равнодушным.