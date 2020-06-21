Полиция устанавливает причины аварии.Как сообщает пресс-служба ГУНП, утром на трассе "Киев-Харьков-Должанский" произошла авария с участием грузового автомобиля "Foton" и "ВАЗ- 21103".
По предварительным данным, 47-летний водитель транспортного средства "Foton" двигался со стороны Салтовского шоссе в направлении Московского проспекта. Во время разворота он допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21103" под управлением 25-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП водители обоих транспортных средств и трое пассажиров автомобиля "ВАЗ-21103" - девушка в возрасте 24 года и 23 и 32-летние мужчины получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в больницу в Харькове.