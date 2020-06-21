Однако похитить деньги злоумышленникам не удалось.

Как сообщают в пресс-службе областного "Главка", сообщение о взрыве банкомата в помещении магазина в селе Наталино Красноградского района поступило в полицию 21 июня около 4:40 утра.Во время осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что деньги из банкомата не похищены, а магазин значительных повреждений не получил.По данному факту следователями Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей происшествия, а также проводят розыскные мероприятия по установлению личностей злоумышленников.Уважаемые граждане, если вы стали свидетелем или имеете сведения по данному факту, просим сообщить Красноградский отдел полиции по телефонам: (05744) 7-82-91 или 102.