Предлагаем вашему вниманию подборку новостей за 15 - 21 июня.
В Харькове ужесточают контроль за соблюдением масочного режима в транспортеПринято решение об усилении контроля за соблюдением противоэпидемических мер в харьковском транспорте. Там будут следить за наличием масок у пассажиров и сотрудников, а также проведением дезинфекции.
На харьковском заводе проходят обыски: руководство подозревают в поставке запчастей в Россию и растрате имуществаВ течение 2019-2020 годов должностными лицами Электротяжмаша, при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его руководителя, был заключен ряд заведомо убыточных сделок.
Светличная:«Укрзалізниця» планирует строить новые вагоны на Панютинском вагоноремонтном заводеНародный депутат Украины Юлия Светличная сообщила о том, что «Укрзалізниця» планирует не только ремонтировать грузовые вагоны на Панютинском вагоноремонтном заводе, но и строить новые.
Харьковская область не готова к смягчению карантина: в регионе вспышка заболеваемости COVID-19Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Пришкольные лагеря на Харьковщине открываться не будутДетские лагеря на Харьковщине откроются не раньше 22 июля. Рекомендации по отдыху и оздоровлению ребятишек сейчас готовит Министерство охраны здоровья. На работу школьных лагерей в связи с коронавирусом вообще наложили табу.
В Харькове ночью сгорел автомобиль: владелица подозревает поджогВ Харькове на проспекте Победы ночью сгорел автомобиль, принадлежавший инстграм-блогерше korya4ka, которая активно поддерживала свою подругу gorskaya_beauty в борьбе против полтавской клиники пластичной хирургии, где ранее изуродовали женщине грудь. Позже полицейские задержали подозреваемого.
На трассе "Киев-Харьков-Должанский" произошло ДТП: пять человек в больницеНа трассе "Киев-Харьков-Должанский" произошла авария с участием грузового автомобиля "Foton" и "ВАЗ- 21103".
Статистика распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Харьковской области:
С 15 по 21 июня в Харьковской области лабораторно подтвердили 263 случая коронавирусной инфекции;
108 человек выздоровели;
10 человек скончались.
Всего, по состоянию на 21 июня в регионе зафиксировали 1805 случаев инфекции;
849 человек выздоровели;
69 человек скончались.