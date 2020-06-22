Прибывшие на место пиротехники изъяли опасный боеприпас и обезвредили.

21 июня работники одного из заведений, расположенного на улице Гвардейцев Широнинцев, обнаружили в канаве с водой авиационную бомбу времен Второй мировой войныПрибывшие к месту происшествия пиротехники установили, что боеприпасом является авиационная осколочная бомба "АО-2,5", весом 2,5 кг.Специалисты изъяли бомбу и обезвредили ее на специальной подрывной площадке путем подрыва. Они также обследовали прилегающую территорию с помощью металлоискателя и других опасных предметов не обнаружили.