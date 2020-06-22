По предварительной версии следствия, в состав группы входило 15 злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили группировку, участники которой похищали деньги с банковских карточек вмешиваясь в работу банковских систем.Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, через которое похищали реквизиты банковских электронных счетов граждан США, Европы, Украины и их персональные данные. В частности, через электронные платежные сервисы, в том числе российские, которые запрещены в Украине, они переводили похищенные деньги на собственные счета в Украине и России.В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства правоохранители провели в Харькове 16 обысков по месту работы хакерского центра и по месту жительства фигурантов.Во время следственных действий обнаружено более 40 единиц компьютерной техники с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карточек и другими доказательствами использования вредоносных программ. Также изъяты банковские карточки, наличные и ценности более чем 12 миллионов гривен, а также документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.Сейчас решается вопрос о сообщение членам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных средств, а также их распространение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к махинациям.