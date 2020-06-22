По словам участников акции протеста, еще год назад было все хорошо, однако сейчас предприятие на грани банкротства.

22 июня в Харькове проходит акция протеста работников завода Электротяжмаш, которые требуют от руководства предприятия выплатить долги по заработной плате.Как рассказали Вечернему Харькову протестующие, кризисная ситуация начала ощущаться в декабре минувшего года, когда помимо задолженности перед сотрудниками, также начала накапливаться задолженность по платежам за электроснабжение, в связи с чем предприятие уведомили об отключении от электросети."Обращались к Кучеру, чтоб в администрации как-то вмешались и разрешили ситуацию. Однако в ХОГА лишь написали какие-то письма в Офис президента и Кабмин. Полгода прошло и тишина. А ведь мы - государственное предприятие", - рассказал один из участников акции."Электротяжмаш" - ведущее государственное предприятие Украины по разработке и производству турбо- и гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока, единственный в Украине поставщик комплектного электрооборудования для железнодорожного и городского электротранспорта.