По состоянию на 22 июня в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 1194 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 2 936 подозрений на COVID-19, из которых 1 811 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 263 человека, из них 228 - жители Харькова. Также за это время 866 пациентов выздоровели, 69 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 июня в Украине подтверждено 37 241 случай COVID-19, из них 16 642 человека выздоровели, 1012 умерли. За последние сутки лабораторно подтвержден 681 новый случай.