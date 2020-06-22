Если вы хотите «заглянуть» в завтрашний день, самое время ознакомиться с новым астропрогнозом.

Будущее формируется человеческими грезами, вашими – в том числе. Поэтому не пожалейте времени на ревизию, чтобы потомкам не было за вас стыдно. Сейчас лучше не начинать ничего нового.Сейчас в вас особенно сильно чувство локтя. Вы сможете без проблем влиться в любой коллектив и присоединиться к любого рода деятельности. Однако самому стать инициатором чего-то будет сложно.Если кто-то ожидает, что вы начнете выполнять его распоряжения, то он крупно ошибается. Вы сейчас неимоверно упрямы, и скорее заставите весь мир плясать под свою дудку, чем уступите позиции хоть на йоту.У вас будет возможность внести некоторое разнообразие в рутинное течение дней. Сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны, сколь бы ни был силен пожар страстей.Для вас будут открыты все двери и тайны окружающих. Вызывать такое беспримерное доверие, возможно, лестно, однако немного утомительно – если, конечно, вы не преследуете корыстные цели.Не спешите активно действовать, вы все равно не сможете ускорить события. Подождите – вам дадут совершенно недвусмысленный знак, что путь открыт. Постарайтесь не встревать в конфликты.Сила вашего обаяния во многом будет зависеть от изысканности речи. С помощью пары-другой изящных оборотов сможете покорить чье-то сердце. Но ничего не планируйте – все сложится совсем иначе.Вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать, или нет – вы будете правы, а это главное. Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком.Развлекитесь и развлеките членов семьи. Если совместная уборка квартиры не принесет большего удовольствия, попробуйте вместе порешать кроссворд. Что-то важное случится в том момент, когда вас не будет рядом.Сейчас вы склонны к спонтанным решениям. Они будут гораздо ярче и увлекательнее заранее продуманных действий. Самым лучшим объяснением тому или иному фокусу будет желание развлечься.Пора положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды. Существует вероятность, что надежды оправдаются. Поищите свои розовые очки, а то мир для вас приобрел сероватый оттенок.Как известно, ничего не случается само по себе. Если вы считаете, что должно что-то произойти, следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать события. Просто сидеть и ждать бесполезно.