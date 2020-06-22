Продлить жизнь можно, воспользовавшись доступными способами, – самым эффективным является регулярная физическая активность. Чем больше мы двигаемся в своей обычной жизни, тем выше вероятность долголетия, заявили научные специалисты университетов Кембриджа и Эдинбурга.

Журнал Lancet Global Health опубликовал данные их исследования, которое выявило зависимость продолжительности человеческой жизни от физической активности. Любые формы двигательной активности являются самым эффективным доступным способом продлить жизнь, тогда как гиподинамия нас убивает, утверждают его авторы.Ученые проанализированы данные физического состояния жителей 168 стран мира, чьи еженедельные нагрузки составляли не менее 150 минут с интенсивностью 120-150 ударов пульса в минуту.Специалистами была разработана компьютерная модель зависимости тренировок и продолжительности жизни людей. Она показала, что жители всех стран с регулярной высокой физической активностью были лучше всех защищены от преждевременной смерти.«Регулярные тренировки снижают количество преждевременных смертей на 15 процентов ежегодно», - констатировали ученые.