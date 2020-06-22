С 22 июня полиция будет более активно проверять соблюдение карантинных требований жителями Харьковской области.

Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.- Будем обращать внимание на масочный режим, наличие средств гигиены, антисептических средств, соблюдение социальной дистанции. Не может быть столиков больше, чем позволяют помещения. Относительно пляжей - шезлонги не должны стоять друг возле друга. Отвечать за нарушения будут не граждане. С ними мы будем проводить разъяснительную работу. Ответственность накладывать будем на директора и хозяина заведения, - сказал Сокуренко.Он добавил: активные проверки коснутся и общественного транспорта. Если он будет переполнен, "полиция будет на подхвате".Также на заседании КТЭБ приняли решение о продлении карантина в Харьковской области до 31 июня.