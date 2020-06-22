Для Областной клинической инфекционной больницы приобретут новое оборудование. Кроме того, к работе в медучреждении, которое принимает коронавирусных больных, привлекут дополнительный медицинский персонал.

Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач провел заседание с руководителями областных и городских учреждений здравоохранения, представителями облгосадминистрации и горсовета. Во время встречи поднимались проблемные вопросы по лечению Covid-19 в Областной клинической инфекционной больнице, которая является базовым медицинским учреждением Харьковщины по помощи больным коронавирусом.По итогам встречи Владимир Скоробагач отметил, что было решено организовать дополнительную кислородную магистраль для проведения кислородной терапии пациентам при осложненном течении респираторной инфекции. В частности, кислородная магистраль даст возможность обустроить кислородные точки уже непосредственно в боксах.Также участники совещания договорились о привлечении дополнительного медицинского персонала к работе в инфекционной больнице – в заведение будет направлено два лаборанта и два врача.– Планируем закупить дополнительные кислородные концентраторы и оборудование, которое поможет в тестировании, – сообщил Владимир Скоробагач. – Сейчас мы имеем диалог с городскими властями и при поддержке облгосадминистрации совместными усилиями будем решать сложную ситуацию, которая сложилась в области. Делать все, чтобы дополнительно привлечь медицинский персонал в инфекционную больницу, потому что решение этого вопроса имеет ключевое значение на сегодняшний день.Директор Областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов отметил, что ситуация с распространенностью острых респираторных вирусных инфекций в области продолжает осложняться.– Каждый день фиксируются новые случаи заражения. Только в течение последней недели ежесуточно в инфекционную больницу обращаются более полусотни человек с подозрением на Covid-2019, – сказал Павел Нартов. – С такой сверхнормативной нагрузкой ранее медики не сталкивались. Врачей не хватает, одни болеют, другие увольняются. Поэтому на амбулаторное лечение попадают не все пациенты. Сейчас в больнице на стационарном лечении находятся 260 больных с подтвержденным диагнозом Covid-19.