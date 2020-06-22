Виновник с места ДТП скрылся.Как сообщают в пресс-службе ГУНП 21 июня в 13:00 на автотрассе "Печенеги-Мартова" произошло ДТП.
Прибывшие на место полицейские установили, что 32-летний водитель «Audi» не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованными на обочине проезжей части микроавтобусом "Volkswagen" и автомобилем "Nissan". Последний в свою очередь столкнулся с легковушкой "Skoda".
В результате ДТП телесные повреждения получил 12-летний мальчик, который стоял рядом с припаркованной иномаркой "Nissan". Ребенок доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В больницу в городе Чугуеве с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 34-летний пассажир "Audi" и 80-летняя женщина, которая на момент аварии находилась в микроавтобусе "Volkswagen".
Водитель "Audi" после совершения аварии оставил машину и скрылся с места происшествия. На следующий день, 22 июня около 1:30, он вызвал скорую помощь и позвонил в полицию с сообщением о том, что совершил ДТП. Для осмотра медиками, в том числе на состояние опьянения, мужчина был доставлен в местную больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.