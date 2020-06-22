В желейных конфетах, которые завезли в Украину из Тайваня, выявлен неавторизованный E 410 (каррагинан).

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.Установлено, что потребление этих конфет может привести к удушью. Производитель сладостей - Tsang Lin Industries Ltd, получатель в Украине - ФОП Тен Светлана Николаевна (Одесса).В случае, если аналогичный продукт окажется в Харьковской области, торговцам предписывается сообщить об этом в районные управления Госпродпотребслжубы и Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины в Харькове.Карраген - семейство линейных сульфатных полисахаридов, получаемых из красных морских водорослей.