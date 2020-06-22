Фрунзенский районный суд Харькова приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину, который захватил в заложники женщину и ранил полицейского.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Приговор суда не вступил в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.Напомним, инцидент произошел 24 декабря 2019 года. Жительница Немышлянского района отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой, когда на нее набросился незнакомый мужчина и приставил нож к горлу. Мужчина заявил, что теперь она - его заложница. Прохожие вызвали полицию.От прибывших на место полицейских мужчина потребовал взамен на обмен заложницы немедленной встречи со своим знакомым. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции Александр Гицелев предложил себя для обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил женщину, полицейский, просчитывая план задержания, пытался успокоить мужчину и предложил ему закурить. Когда злоумышленник отвлекся, чтобы поджечь сигарету, полицейский попытался задержать мужчину, но тот успел ударить его ножом в шею.После того, как харьковчанина задержали, он рассказал, почему напал на незнакомку. Накануне злоумышленник выпивал со своей приятельницей, и она пожаловалась на мужа, который в то время находился в больнице. Женщина рассказала, что супруг ее унижает и постоянно затевает ссоры. Собутыльник пообещал наказать обидчика и решил напасть на незнакомую прохожую, чтобы потребовать от полиции обменять ее на мужа собутыльницы.