Обвиняемого признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы.Как ранее сообщалось, в Немышлянском районе Харькова мужчина напал на женщину, которая возвращалась домой из детского сада, куда отводила ребенка. Неизвестный приставил нож к ее горлу и сказал, что берет в заложницы.
Свидетелями стали прохожие, которые, увидев это, вызвали полицию.
Мужчина заявил, что немедленно хочет увидеть своего знакомого и может обменять на него заложницу. Начальник сектора уголовного розыска районного отдела полиции, чтобы освободить женщину, предложил себя в качестве обмена, на что злоумышленник согласился.
Сотрудник уголовного розыска, просчитывая план задержания, пытался успокоить мужчину и предложил ему покурить. Когда злоумышленник отвлекся, чтобы поджечь сигарету, полицейский попытался задержать злоумышленника, но мужчина успел ударить его ножом в область шеи.
Сейчас полицейский уже выздоровел и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.
Во время судебного следствия подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.