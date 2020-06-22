Панютинский вагоноремонтный завод станет флагманом украинского вагоностроения – народный депутат Украины Юлия Светличная продолжает отстаивать интересы предприятия и будущее Лозовщины.По просьбе местных жителей и заводчан народный депутат Юлия Светличная вплотную занялась вопросом вывода из кризиса ПВРЗ – одного из крупнейших вагоноремонтных предприятий Украины и градообразующего для Лозовской ОТГ. В последнее время там сложилась просто катастрофическая ситуация – госзаказов нет, несколько цехов остановили работу, работники находятся в вынужденном простое, заработная плата упала в пять раз… Вместо эффективных решительных действий со стороны власти и «Укрзалізниці», филиалом которой является Панютинский ВРЗ, заводчане слышали лишь пустые обещания. Областная власть от решения этого вопроса и вовсе самоустранилась.
Надежды двух тысяч работников ПВРЗ, которым осталось уповать лишь на помощь Юлии Светличной, оправдались. Дело не просто сдвинулось с мертвой точки, предприятие встало на путь выхода из кризиса – Минифраструктуры и «Укрзалізниця» подтвердили решение о создании ГП «Укрвагонстройремсервис», в которое войдут Панютинский, Дарницкий и Стрийский вагоноремонтные заводы. И главным предприятием определен Панютинский ВРЗ. «Укрзалізниця» планирует не только ремонтировать здесь грузовые вагоны, но и строить новые.
– Панютинский вагоноремонтный завод станет флагманом и базовым предприятием для ремонта и строительства грузовых вагонов в Украине, – сообщил глава правления АТ «Укрзалізниця» Иван Юрик в ходе визита на предприятие. – О его закрытии речь не идет.
Мэр Лозовой Сергей Зеленский выразил благодарность народному депутату Юлии Светличной, которая отстаивает интересы завода.
– Заводу быть. Благодарен народному депутату Украины Юлии Светличной, руководству и трудовому коллективу предприятия за активное отстаивание будущего Лозовщины, – сказал он.
Между тем Юлия Светличная продолжает держать ситуацию на градообразующем для Лозовской ОТГ предприятии на личном контроле, «чтобы планы не остались планами».
– Движемся дальше, – сказала она.
Заводчанам гарантируют заказы от государства
На днях Панютинский вагоноремонтный завод посетили члены правления «Укрзалізниці». В ходе визита руководитель компании Иван Юрик пообещал, что предприятие будет получать заказы не только от «Укрзалізниці», но и от частных собственников подвижного состава
По его словам, пока на рынке грузовых вагонов наблюдается профицит подвижного состава, в том числе за счет увеличения частного парка, поэтому «Укрзалізниця» не планирует наращивать их строительство, а сконцентрируется на ремонте.
– В ходе реформы вагонного хозяйства «Укрзалізниця» не планирует закрывать вагоностроительные заводы, а наоборот – предложит концепцию их развития и специализации. Панютинский завод станет базовым для ремонта и строительства вагонов. Предприятие будет получать заказы не только от «Укрзалізниці», но и от частных собственников подвижного состава, – пообещал заводчанам Иван Юрик.
Также руководитель предприятия отметил, что правительство должно усилить требования к возрастным показателям и техническому состоянию вагонов, которые используются в железнодорожной сети Украины.
– Этот вопрос прорабатывается с Министерством инфраструктуры. Сейчас частные компании используют грузовые вагоны, которые находятся в очень плохом техническом состоянии. Мы должны запретить эксплуатацию таких вагонов, ведь это безопасность движения. Тем самым мы сможем увеличить спрос на изготовление новых вагонов и ремонт, – сказал руководитель «Укрзалізниці».
Не словом, а делом
В 2018 году Панютинский вагоноремонтный завод в Харьковской области построил более полутора тысяч вагонов, а в 2019-м – ни одного. Неэффективное управление привело к тому, что завод простаивал, лишился заказов, начались сокращения, зарплата стала мизерной.
На срочных мерах, направленных на выход завода из кризиса, Юлия Светличная настаивала еще в феврале текущего года. И даже предложила подробный алгоритм действий, в частности срочное назначение руководителя предприятия после обязательного обсуждения с коллективом завода. В феврале новый директор Панютинского вагоноремонтного завода – Вячеслав Коваленко – таки был назначен. Однако без поддержки органов государственной власти вывести предприятие из кризиса невозможно. Несмотря на усилия нового руководителя, ситуация на заводе только усугублялась – встал вопрос о переводе предприятия на неполную рабочую неделю. Между тем областная власть ситуацию на ПВРЗ просто-напросто игнорировала.
Люди обратились к народному депутату
Депутаты Лозовского городского совета и жители Лозовой обратились к народному депутату Юлии Светличной. Она направила депутатское обращение на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра инфраструктуры Владислава Криклия с требованием срочно рассмотреть на заседании правительства ситуацию на Панютинском ВРЗ и принять все возможные меры по недопущению перевода работы предприятия на неполную рабочую неделю.
Вопрос сдвинулся с мертвой точки
Вопрос, вынесенный на государственный уровень, таки сдвинулся с мертвой точки. Мининфраструктуры и «Укрзалізниця» решили создать ГП «Укрвагонстройремсервис», главным предприятием в котором определен Панютинский ВРЗ. Народный депутат Юлия Светличная решение поддерживает, но при этом отмечает, что эти действия, которые планируется реализовать до конца 2021 года, не решают главной проблемы.
– От государства нужны системные заказы, инвестиции в модернизацию производства, – настаивает народный депутат.
Продолжая отстаивать интересы предприятия, 4 июня по поручению заводчан Юлия Светличная направила обращение о стабилизации ситуации, которая сложилась на Панютинском вагоноремонтном заводе, президенту.