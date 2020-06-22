Панютинский вагоноремонтный завод станет флагманом украинского вагоностроения – народный депутат Украины Юлия Светличная продолжает отстаивать интересы предприятия и будущее Лозовщины.

Заводчанам гарантируют заказы от государства

Не словом, а делом

Люди обратились к народному депутату

Вопрос сдвинулся с мертвой точки

По просьбе местных жителей и заводчан народный депутат Юлия Светличная вплотную занялась вопросом вывода из кризиса ПВРЗ – одного из крупнейших вагоноремонтных предприятий Украины и градообразующего для Лозовской ОТГ. В последнее время там сложилась просто катастрофическая ситуация – госзаказов нет, несколько цехов остановили работу, работники находятся в вынужденном простое, заработная плата упала в пять раз… Вместо эффективных решительных действий со стороны власти и «Укрзалізниці», филиалом которой является Панютинский ВРЗ, заводчане слышали лишь пустые обещания. Областная власть от решения этого вопроса и вовсе самоустранилась.Надежды двух тысяч работников ПВРЗ, которым осталось уповать лишь на помощь Юлии Светличной, оправдались. Дело не просто сдвинулось с мертвой точки, предприятие встало на путь выхода из кризиса – Минифраструктуры и «Укрзалізниця» подтвердили решение о создании ГП «Укрвагонстройремсервис», в которое войдут Панютинский, Дарницкий и Стрийский вагоноремонтные заводы. И главным предприятием определен Панютинский ВРЗ. «Укрзалізниця» планирует не только ремонтировать здесь грузовые вагоны, но и строить новые.– Панютинский вагоноремонтный завод станет флагманом и базовым предприятием для ремонта и строительства грузовых вагонов в Украине, – сообщил глава правления АТ «Укрзалізниця» Иван Юрик в ходе визита на предприятие. – О его закрытии речь не идет.Мэр Лозовой Сергей Зеленский выразил благодарность народному депутату Юлии Светличной, которая отстаивает интересы завода.– Заводу быть. Благодарен народному депутату Украины Юлии Светличной, руководству и трудовому коллективу предприятия за активное отстаивание будущего Лозовщины, – сказал он.Между тем Юлия Светличная продолжает держать ситуацию на градообразующем для Лозовской ОТГ предприятии на личном контроле, «чтобы планы не остались планами».– Движемся дальше, – сказала она.На днях Панютинский вагоноремонтный завод посетили члены правления «Укрзалізниці». В ходе визита руководитель компании Иван Юрик пообещал, что предприятие будет получать заказы не только от «Укрзалізниці», но и от частных собственников подвижного составаПо его словам, пока на рынке грузовых вагонов наблюдается профицит подвижного состава, в том числе за счет увеличения частного парка, поэтому «Укрзалізниця» не планирует наращивать их строительство, а сконцентрируется на ремонте.– В ходе реформы вагонного хозяйства «Укрзалізниця» не планирует закрывать вагоностроительные заводы, а наоборот – предложит концепцию их развития и специализации. Панютинский завод станет базовым для ремонта и строительства вагонов. Предприятие будет получать заказы не только от «Укрзалізниці», но и от частных собственников подвижного состава, – пообещал заводчанам Иван Юрик.Также руководитель предприятия отметил, что правительство должно усилить требования к возрастным показателям и техническому состоянию вагонов, которые используются в железнодорожной сети Украины.– Этот вопрос прорабатывается с Министерством инфраструктуры. Сейчас частные компании используют грузовые вагоны, которые находятся в очень плохом техническом состоянии. Мы должны запретить эксплуатацию таких вагонов, ведь это безопасность движения. Тем самым мы сможем увеличить спрос на изготовление новых вагонов и ремонт, – сказал руководитель «Укрзалізниці».В 2018 году Панютинский вагоноремонтный завод в Харьковской области построил более полутора тысяч вагонов, а в 2019-м – ни одного. Неэффективное управление привело к тому, что завод простаивал, лишился заказов, начались сокращения, зарплата стала мизерной.На срочных мерах, направленных на выход завода из кризиса, Юлия Светличная настаивала еще в феврале текущего года. И даже предложила подробный алгоритм действий, в частности срочное назначение руководителя предприятия после обязательного обсуждения с коллективом завода. В феврале новый директор Панютинского вагоноремонтного завода – Вячеслав Коваленко – таки был назначен. Однако без поддержки органов государственной власти вывести предприятие из кризиса невозможно. Несмотря на усилия нового руководителя, ситуация на заводе только усугублялась – встал вопрос о переводе предприятия на неполную рабочую неделю. Между тем областная власть ситуацию на ПВРЗ просто-напросто игнорировала.Депутаты Лозовского городского совета и жители Лозовой обратились к народному депутату Юлии Светличной. Она направила депутатское обращение на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра инфраструктуры Владислава Криклия с требованием срочно рассмотреть на заседании правительства ситуацию на Панютинском ВРЗ и принять все возможные меры по недопущению перевода работы предприятия на неполную рабочую неделю.Вопрос, вынесенный на государственный уровень, таки сдвинулся с мертвой точки. Мининфраструктуры и «Укрзалізниця» решили создать ГП «Укрвагонстройремсервис», главным предприятием в котором определен Панютинский ВРЗ. Народный депутат Юлия Светличная решение поддерживает, но при этом отмечает, что эти действия, которые планируется реализовать до конца 2021 года, не решают главной проблемы.– От государства нужны системные заказы, инвестиции в модернизацию производства, – настаивает народный депутат.Продолжая отстаивать интересы предприятия, 4 июня по поручению заводчан Юлия Светличная направила обращение о стабилизации ситуации, которая сложилась на Панютинском вагоноремонтном заводе, президенту.