Авария произошла 20 октября 2018 года в поселке Глушковка Купянского района.

Как сообщает прокуратура Харьковской области, следствие установило, что водитель автомобиля «Оpel» на скорости свыше 100 км / ч сбил двух человек и скрылся с места аварии, не останавливаясь.В результате аварии оба пешехода получили многочисленных повреждений. От полученных травм 41-летний мужчина на следующий день скончался в больнице, а 34-летняя женщина, которая в тот день праздновала свою свадьбу, длительное время с тяжелыми телесными повреждениями находилась на лечении.Осужденного задержали через 2 дня после ДТП. Им оказался 37-летний местный житель, который, по предварительным данным, зарабатывал на жизнь перевозками пассажиров. В ходе досудебного расследования мужчина отрицал свою причастность к аварии, спрятал машину и настаивал, что автомобиль у него угнали.Однако его «легенда» была опровергнута уже в начале досудебного следствия и в ходе судебного разбирательства.