В конце текущего месяца в связи с празднованием Дня Конституции украинцы получат три полноценных выходных - отдыхать от работы можно будет 27, 28 и 29 июня.

Такие длительные выходные обусловлены тем, что один из главных государственных праздников в этом году выпал на воскресенье.Дата этого праздника не меняется, День конституции традиционно отмечают 28 июня. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Конституцию. С того момента 28-й день первого летнего месяца стал официальным праздничным и выходным днем в Украине. Кстати, День Конституции Украины - единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.Поскольку праздничный день выпадает на воскресенье, выходным также будет следующий день – понедельник, 29 июня. Таким образом, украинцы получат три полноценных выходных, отрабатывать которые не придется.