22 июня на внеочередной сессии Валковского районного совета решили отправить обращение в Верховную Раду Украины с просьбой сделать город Валки административным центром укрупненного района - Люботинского.

Об этом KHARKIV Today сообщил глава Валковского райсовета Виталий Оноша.В своем обращении депутаты райсовета просят отложить поспешное утверждение постановления об укрупнении районов, поскольку оно "нарушает права граждан". Свою позицию райсовет аргументирует несколькими факторами - географическим, историческим, культурным и другими.Так, в обращении сказано, что Валковский район имеет удобное географическое расположение в центре укрупненного района, удобную для соседних районов транспортную систему, хороший образовательный, спортивный, культурный и медицинский ресурс, объекты межрайонного значения, предприятия с развитой экономикой.- Сессия только что закончилась. Мы предлагаем центром укрупнённого района сделать город Валки. А там сейчас непонятно: предлагался Люботин, потом Богодухов, теперь опять Люботин. Но перед этим дважды предлагались Валки, когда еще было 9, потом 7 районов. Первоначально, когда было 9 районов, еще и Водолага сюда входила. Три года нас тасуют - туда, сюда. В обращении вся аргументация, это - инфраструктура, логистика, исторические корни, культурные достояния, все наши объекты, - пояснил Оноша.После сессии обращение в Верховную Раду отправили в электронном виде. Кроме того, его передадут нардепу Алексею Красову. Другие города тоже остались недовольными составом укрупненных районов.- Сейчас попытаюсь найти нашего народного депутата Красова и вручить ему лично. Вчера он был у нас, сегодня - в Богдухове, сейчас едет в Люботин. Как раз туда поедем и вручим. Коломак, кстати, тоже вчера проголосовал, что не хочет ни в Богодухов, ни в Люботин. Они вообще хотели в Валки, к нам. Но, говорят, если нам не суждено, нам тогда лучше в Харьков, - сказал глава райсовета.