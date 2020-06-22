22 июня на внеочередной сессии Валковского районного совета решили отправить обращение в Верховную Раду Украины с просьбой сделать город Валки административным центром укрупненного района - Люботинского.Об этом KHARKIV Today сообщил глава Валковского райсовета Виталий Оноша.
В своем обращении депутаты райсовета просят отложить поспешное утверждение постановления об укрупнении районов, поскольку оно "нарушает права граждан". Свою позицию райсовет аргументирует несколькими факторами - географическим, историческим, культурным и другими.
Так, в обращении сказано, что Валковский район имеет удобное географическое расположение в центре укрупненного района, удобную для соседних районов транспортную систему, хороший образовательный, спортивный, культурный и медицинский ресурс, объекты межрайонного значения, предприятия с развитой экономикой.
- Сессия только что закончилась. Мы предлагаем центром укрупнённого района сделать город Валки. А там сейчас непонятно: предлагался Люботин, потом Богодухов, теперь опять Люботин. Но перед этим дважды предлагались Валки, когда еще было 9, потом 7 районов. Первоначально, когда было 9 районов, еще и Водолага сюда входила. Три года нас тасуют - туда, сюда. В обращении вся аргументация, это - инфраструктура, логистика, исторические корни, культурные достояния, все наши объекты, - пояснил Оноша.
После сессии обращение в Верховную Раду отправили в электронном виде. Кроме того, его передадут нардепу Алексею Красову. Другие города тоже остались недовольными составом укрупненных районов.
- Сейчас попытаюсь найти нашего народного депутата Красова и вручить ему лично. Вчера он был у нас, сегодня - в Богдухове, сейчас едет в Люботин. Как раз туда поедем и вручим. Коломак, кстати, тоже вчера проголосовал, что не хочет ни в Богодухов, ни в Люботин. Они вообще хотели в Валки, к нам. Но, говорят, если нам не суждено, нам тогда лучше в Харьков, - сказал глава райсовета.