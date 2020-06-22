22 июня в 1:31 ночи на номер «101» поступило сообщение о пожаре во дворе на улице Киргизская. Возле жилого дома горел моторный отсек автомобиля «Ваз 2107».

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. Общая площадь пожара составила 1,5 кв.м. В 1:41 пожар локализован, в 2:09 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.Похожее событие возникла в Индустриальном районе города Харькова.В 4:47 спасатели выезжали на бульвар Сергея Грицевца, 12. Там во дворе многоэтажки горел моторный отсек и салон автомобиля «Мерседес С-200», 1998 года выпуска.Общая площадь пожара составляла около 4 кв.м. На месте происшествия работали спасатели 25-й и 8-й пожарных частей ДСНС, которые в 05:05 локализовали огонь и 5:24 полностью ликвидировали его.