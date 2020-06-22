Харьковчанка Анастасия Шошина победила в одиночном и парном разрядах в серии четырехдневных теннисных турниров в Польше.

Спортсменка вышла в финал, обыграв за минимальное количество сетов трех местных соперниц. В финале в трехчасовом матче она выиграла у полячки Катаржины Кавы со счетом 6:7, 6:2, 6:3. Также Анастасия Шошина вышла в парный финал вместе с теннисисткой из Польши Магдаленой Френх, но соперницы снялись с турнира до начала матча.Отметим, что «LOTOS PZT Polish Tour» проходит в формате четырехдневных турниров в одиночном и парном разрядах. До конца лета соревнования планируется провести еще в семи городах Польши.В одиночном рейтинге Всемирной теннисной ассоциации Анастасия Шошина занимает 434-е место, в парном - 283-ю позицию.