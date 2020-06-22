Перегруженность сахаром у многих современных людей обусловлена особенностями питания – присутствием в рационе газированных напитков, пакетированных соков, продуктов глубокой переработки, часто содержащих сахар, не являясь десертными изделиями.

Существуют предупреждающие знаки того, что организм уже перегружен потребностью в сахаре, – о них специалисты рассказали изданию Fit for Fun.Потребление слишком большого количества сахара нарушает кишечную флору. Следствием этого становятся регулярные диарея и запоры, вздутие живота.Среда с высоким содержанием сахара благоприятствует активному развитию различных бактерий. Женщины с повышенным уровнем сахара в крови чаще страдают от инфекций мочевого пузыря и грибковых заболеваний.Один из предупреждающих знаков слишком большого количества сахара в организме – учащенное мочеиспускание: так тело пытается избавиться от его излишков. Чем активнее теряется влага, тем чаще возникает желание пить, включаемое организмом для восполнения водного баланса.Прежде всего, повышенная сухость (в том числе губ), обусловленная потерей жидкости из-за слишком большого количества сахара. Кроме того, сахар обладает свойством связываться с белками коллагеном и эластином, делающими кожу подтянутой и здоровой. Если с ними связывается слишком много сахара, они больше не могут нормально выполнять эту задачу – в ответ возникают воспаления, пятна, прыщи, морщины, целлюлит.Постоянная вялость тоже может быть предупреждающим знаком «сладкого переутомления». Очередная порция еды, содержащей сахар, дает организму быстрый заряд энергии, но затем уровень глюкозы в крови быстро падает и возникает дефицит энергии.Перепады настроения, депрессия, тревожность, мнительность, вспышки агрессии – подобные нарушения возникают, когда содержание сахара в крови периодически становится очень высоким. Человеческий мозг работает гораздо лучше, когда уровень сахара стабилен, не подвержен колебаниям.Известно, что люди, употребляющие много продуктов, содержащих сахар, недополучают полезной пищи – цельного зерна, молочки, необработанных фруктов, овощей. Это ослабляет иммунную систему, потому что организм не получает достаточного количества необходимых ему витаминов и минералов.