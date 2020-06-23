С 22 июня начались усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения Covid-19.

Еще на прошлой неделе министр охраны здоровья Максим Степанов предлагал усилить контроль в общественном транспорте и некоторых супермаркетах.– Максимально жесткий контроль по соблюдению теми или иными заведениями условий карантина, – сказал министр. – Речь идет, прежде всего, о транспорте, которым пользуются люди. Ездят, абсолютно не надевая маски, не пользуются средствами защиты. Речь также о некоторых супермаркетах, где перестали соблюдать социальную дистанцию, не пользуются масками.В Минздраве также напомнили, что обязательным является соблюдение масочного режима в общественном транспорте и помещениях, на пляжах можно быть без маски.– Обязательным является соблюдение масочного режима в общественном транспорте и помещениях. На пляжах можно находиться без маски, но при этом обязательно соблюдать социальную дистанцию, шезлонги размещать на расстоянии не менее 1,5 метра, – говорят в пресс-службе МОЗ.