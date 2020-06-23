Народные депутаты предлагают обязать украинцев, имеющих задолженность по коммунальным услугам, заключать договоры о реструктуризации, в противном случае к взысканию долгов будут подключать государственных исполнителей.

Если должник не заключит договор о реструктуризации добровольно, задолженность по коммунальным платежам планируют взыскивать в принудительном порядке, пишет Liga.net. Исполнители смогут накладывать на имущество должника арест, а ему самому – запрещать выезд за границу, ограничивать в использовании оружия или вождении автомобиля. Такие нововведения предусмотрены в законопроекте № 3613, зарегистрированном в Верховной Раде 9 июня. Его инициаторами стали народные депутаты от «Слуги народа».В частности, законопроект предполагает, что при наличии задолженности за коммунальные услуги украинцы обязательно должны заключать договоры о реструктуризации. Рассрочка может предоставляться на срок до пяти лет, в зависимости от общей суммы долга. При этом ежемесячная оплата по такому договору не должна превышать 25% дохода должника, а для пенсионеров – 20%.Если же должник откажется подписывать договор, задолженность за коммуналку будет взыскиваться по решению суда через исполнительную службу. Причем в контексте законопроекта долги по коммунальным услугам были поставлены в один ряд с алиментами – из-за одинаковых мер ограничения, которые будут применяться к одним и другим должникам.Например, взыскивать задолженность по коммуналке (как и по алиментам) исполнители смогут с первого дня предъявления исполнительного листа, а удерживать с должника – до 50% его доходов. Если задолженность составит более трех месяцев, то имущество должника смогут арестовать, а если более четырех месяцев – запретить ему выезжать за границу, водить автомобиль, пользоваться оружием и ходить на охоту. Если же задолженность составит более одного года, то дополнительной мерой может стать штраф:– при долге более одного года – 20% от суммы долга;– более двух лет – 30%;– более трех лет – 50%.Сейчас при принудительном взыскании задолженности за коммунальные услуги к сумме долга могут дополнительно насчитывать только инфляционные издержки и 3% годовых.