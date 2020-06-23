Движение трамваев по ул. Плехановской на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии запрещено с 22 июня до завершения ремонтных работ.

Как сообщили в горсовете, это связано с реконструкцией трамвайного переезда ул. Плехановская – ул. Молочная.В связи с этим трамвай №5 не ходит. Движение трамвая №8 организовано следующим образом: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова/ул. Кошкина – пр. Московский – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – 602-й м/р.