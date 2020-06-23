Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков призвал отказаться от продуктов, действующих на организм подобно медленному яду – то есть, исподволь разрушающих здоровье. В частности, это продукты, содержащие дрожжи, сахар, глутамат натрия.

По мнению профессора Ковалькова полуфабрикаты входят в вышеназванную категорию. Причина: их насыщенность глутаматом натрия – добавкой, воздействующей на вкусовые рецепторы и делающей еду вкусной. Диетолог констатирует: чем больше употребляется таких продуктов, тем сильнее тяга к магазинной еде, способствующей ожирению и диабету.Также «медленным ядом» могут оказаться продукты с низкой жирностью, которым априори, в их натуральном виде, положено быть очень жирными. Все низкожирные продукты содержат сою, растительные жиры, пальмовое масло, утверждает профессор Ковальков.«Не бывает 15-ти или 20-ти процентной сметаны, нежирного молока и масла ниже 82 процентов. Чем жирнее творог, сметана, молоко, сливочное масло, тем они натуральнее. Настоящая сметана всегда выше 25 процентов», - поделился ученый признанием в своем Instagram.Помимо того, профессор Ковальков критически оценивает качество продающейся в магазине курятины. По его словам, она содержит много стимуляторов роста, препаратов для задержки воды, антибиотиков.«Эта дрянь оседает в ваших тканях и приводит к ряду серьезных заболеваний. Особенно опасны в этом качестве крылышки», - высказался специалист.К категории продуктов «медленный яд» он вдобавок причислил дрожжевой хлеб, булочки, пироги и другие продукты, содержащие дрожжи. Ковальков говорит, что гораздо полезнее есть домашнюю бездрожжевую выпечку.