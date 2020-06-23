Возобновилась работа пунктов пропуска, расположенных в международных аэропортах Украины. Восстановление перевозки пассажиров воздушным транспортом осуществляется в первую очередь в страны с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией.

В зоне деятельности Слобожанской таможни Гостаможслужбы дополнительно к действующим пунктам пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка – Нехотеевка», «Юнаковка – Суджа» (временно прекращено пешеходное сообщение), а также для железнодорожного сообщения «Тополи – Валуйки», «Харьков-Сортировочный», «Купянск-Сортировочный» (грузовые перевозки) начали действовать пункты пропуска для воздушного сообщения – «Харьков», «Сумы», «Сокольники», сообщает пресс-служба Слобожанской таможни.Другие пункты пропуска для автомобильного и железнодорожного сообщения, которые расположены в зоне деятельности Слобожанской таможни, остаются закрытыми, а именно: пункты пропуска для автомобильного сообщения «Плетеневка – Шебекино»; «Чугуновка – Вериговка»; «Пески – Логачевка»; «Великая Писаревка – Грайворон»; «Покровка – Колотиловка»; «Рыжевка – Теткино»; пункты пропуска для железнодорожного сообщения «Казачья Лопань – Долбино»; «Харьков-Пассажирский»; «Купянск-Узловой»; «Волфино – Глушково»; «Пушкарное – Илек – Пеньковка»; «Одноробовка – Головчино»; «Волчанск – Нежеголь»; «Ворожба» (для пункта пропуска «Волфино»).