Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте областной администрации.Согласно документу, с 22 июня 2020 года должность главы аппарата администрации будет занимать одиозный чиновник из Херсона Владимир Клюцевский. Также чиновнику установили надбавку в 50% от оклада, которую Клюцевский будет получать за выслугу лет.
Клюцевский стал известен тем, что для празднования 8 марта организовал в стенах Херсонского областного совета скандальное выступление группы "Степ" с двумя откровенно одетыми девушками. После этого случая чиновника уволили из администрации