Полицейские сообщили мужчине о подозрении.Как сообщает пресс-служба ГУНП, 22 июня следователями следственного управления и Московского отдела полиции сообщили о подозрении в организации игорного бизнеса 54-летнему уроженцу Армении. Согласно материалам следствия, в начале 2020 года мужчина организовал незаконную деятельность игорного заведения на территории Московского района города Харькова. По месту деятельности салона правоохранители изъяли семь игровых автоматов и стол для игры в рулетку.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.