По состоянию на 23 июня в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 1 тыс. 223 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 2 985 подозрений на COVID-19, из которых 1 844 случая подтверждено. Под подозрением остается 261 человек, из них 229 - жители Харькова. Также за это время 887 пациентов выздоровели, 69 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23 июня в Украине подтверждено 38 074 случая COVID-19, из них 1035 летальных, 16 956 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 833 новых случая.