Соответствующее решение было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.18 июня Дергачевский районный суд Харьковской области вынес решение в отношении мужчины, обвиняемом в преступлении против основ национальной безопасности Украины и действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
Согласно материалам дела, обвиняемы зарегистрировал в социальной сети Facebook страницу на имя малознакомого ему человека, с которой публиковал сообщения с призывом захватить Чугуевское отделение полиции, городской совет, Верховную Раду, Офис президента, а также создать так называемую "ХНР", чтоб войти в состав Российской федерации.
В ходе следствия экспертиза установила, что опубликованные сообщения содержат призыв к захвату государственной власти Украины насильственным путем, что является нарушением ч.2 ст. 109 Криминального кодекса Украины (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и карается сроком до трех лет лишения свободы.
Рассмотрев все доказательства, суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год.