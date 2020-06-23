В Минобразования рассчитывают, что новый учебный год в школах начнется с 1 сентября.

Об этом рассказала в интервью РБК-Украина и.о. министра образования Любомира Мандзий.По ее словам, сейчас МОН совместно с Минздравом готовят дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования до возвращения детей в школы.Она выразила уверенность, что учебный год для студентов первого курса начнется с 17 сентября. Однако, решения Кабмина пока нет.- Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение, - добавила она.Ранее сообщалось, что в вузах с 1 сентября учебный год может начаться для второго, третьего, четвертого курсов.