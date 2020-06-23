Кабмин утвердил семь укрупненных районов Харьковской области, в том числе Люботинский. Его укрупнили за счет Богодуховского, Валковского, Золочевского, Коломакского и Краснокутского районов. Однако жители Богодухова считают, что Люботин не может быть админцентром.

23 июня жители Богодухова вышли под Верховную Раду Украины с требованием сделать административным центром нового укрупненного района не Люботин, а Богодухов. Спустя время к ним вышел глава профильного комитета Верховной Рады Украины Андрей Клочко и пообещал, что вопрос админцентра нового района сегодня рассмотрят. Об этом KHARKIV Today сообщил исполняющий обязанности главы Богодуховского районного совета Роман Ярошенко.— Мы сейчас находимся под Верховной Радой, обращение отправили до этого. Сейчас с нашими людьми сюда приехали также из Красного Кута, из Золочева есть представитель. Всего где-то человек 25. К нам вышел глава комитета Верховной Рады, который занимается этим вопросом. В 12 часов будет подкомитет рассматривать Харьковскую область. Там будут и другие районы, но в том числе, и наш район. Я записался, буду принимать участие в подкомитете, буду стараться донести нашу позицию, что Богодухов имеет абсолютное преимущество перед Люботином, — сказал Ярошенко.По его словам, Люботин не подходит под административный центр района по количеству жителей, инфраструктуре и транспортному сообщению.— Мы хотим, чтобы рассмотрели этот вопрос и адекватно приняли решение насчет центра нового укрупненного района. Потому что Богодухов выигрывает по многим параметрам. Люботин - это хороший город, но инфраструктура там совсем не развита, административных зданий тоже нет. Преимущество наше в количестве населения, у нас 38 тысяч человек. Полностью инфраструктурное сообщение — автомобильное, железнодорожное. Очень развита у нас промышленность, — пояснил исполняющий обязанности главы Богодуховского райсовета.По его словам, до утверждения Кабинетом министров Украины перечня новых районов Харьковской области в Перспективном плане админцентром был Богодухов. Почему в итоге согласовали Люботин, в Богодухове не понимают.— До этого времени рабочая группа областной администрации, совета над этим работала, и до 1 июня по Перспективному плану (у нас есть доказательства, администрация областная нам предоставляла) Богодухов был админцентром. Но что-то пошло не так. И где-то 5-7 июня они приняли самостоятельное решение и заменили на Люботин, — предположил Ярошенко.