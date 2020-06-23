Кабмин утвердил семь укрупненных районов Харьковской области, в том числе Люботинский. Его укрупнили за счет Богодуховского, Валковского, Золочевского, Коломакского и Краснокутского районов. Однако жители Богодухова считают, что Люботин не может быть админцентром.23 июня жители Богодухова вышли под Верховную Раду Украины с требованием сделать административным центром нового укрупненного района не Люботин, а Богодухов. Спустя время к ним вышел глава профильного комитета Верховной Рады Украины Андрей Клочко и пообещал, что вопрос админцентра нового района сегодня рассмотрят. Об этом KHARKIV Today сообщил исполняющий обязанности главы Богодуховского районного совета Роман Ярошенко.
— Мы сейчас находимся под Верховной Радой, обращение отправили до этого. Сейчас с нашими людьми сюда приехали также из Красного Кута, из Золочева есть представитель. Всего где-то человек 25. К нам вышел глава комитета Верховной Рады, который занимается этим вопросом. В 12 часов будет подкомитет рассматривать Харьковскую область. Там будут и другие районы, но в том числе, и наш район. Я записался, буду принимать участие в подкомитете, буду стараться донести нашу позицию, что Богодухов имеет абсолютное преимущество перед Люботином, — сказал Ярошенко.
По его словам, Люботин не подходит под административный центр района по количеству жителей, инфраструктуре и транспортному сообщению.
— Мы хотим, чтобы рассмотрели этот вопрос и адекватно приняли решение насчет центра нового укрупненного района. Потому что Богодухов выигрывает по многим параметрам. Люботин - это хороший город, но инфраструктура там совсем не развита, административных зданий тоже нет. Преимущество наше в количестве населения, у нас 38 тысяч человек. Полностью инфраструктурное сообщение — автомобильное, железнодорожное. Очень развита у нас промышленность, — пояснил исполняющий обязанности главы Богодуховского райсовета.
По его словам, до утверждения Кабинетом министров Украины перечня новых районов Харьковской области в Перспективном плане админцентром был Богодухов. Почему в итоге согласовали Люботин, в Богодухове не понимают.
— До этого времени рабочая группа областной администрации, совета над этим работала, и до 1 июня по Перспективному плану (у нас есть доказательства, администрация областная нам предоставляла) Богодухов был админцентром. Но что-то пошло не так. И где-то 5-7 июня они приняли самостоятельное решение и заменили на Люботин, — предположил Ярошенко.