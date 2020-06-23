Сейчас подозреваемый в больнице с гипертоническим кризом. К нему приставили конвой.

Как сообщает пресс-службе ГУНП, 22 июня под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской прошла акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, больных коронавирусной инфекцией.Во время акции произошло столкновение, в результате которого двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения.По данному факту следователи открыли три уголовных производства: по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.Во время досудебного расследования сотрудники Шевченковского установили подозреваемого в совершении данных преступлений, которым оказался 68-летнего жителя Полтавщины.Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.Сейчас подозреваемый находится в больнице с диагнозом гипертонический криз. К нему приставили конвой.