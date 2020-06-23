Президент России Владимир Путин манипулирует данными о коллаборационизме украинцев с нацистской Германией во время Второй мировой войны, при этом умалчивая о 400 тысячах русских, воевавших на стороне Третьего рейха.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, комментируя обвинения украинцев в коллаборационизме, высказанные Путиным в статье, в которой он цитировал фейковые выражения Гитлера, для американского журнала The National Interest.- Он обвиняет украинцев в коллаборационизме, но ничего не говорит об участии россиян в вооруженных формированиях Третьего рейха. Но то, что более 400 тыс. этнических русских воевали на стороне нацистской Германии, – исторический факт, – подчеркнул дипломат.Напомним, ранее Путин также заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажутся на двусторонних отношениях стран.