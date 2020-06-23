Согласно социологическим исследованиям народный депутат Юлия Светличная входит в топ-3 рейтинга узнаваемости в Харьковской области и имеет высокий уровень доверия. На местных выборах именно она могла бы стать лидером демократического сектора. Так прокомментировал ситуацию с расстановкой политических сил в регионе политолог Руслан Зерницкий в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1».

Кадровая политика администрации удивляет

По каким правилам будут проходить выборы

На «синем поле» – три основных игрока

Юлия Светличная – сильный игрок на проукраинском поле

Как областная власть зарабатывает электоральные баллы

– Безусловно, люди очень легкомысленно относятся к данной ситуации, игнорируя средства защиты. Однако сказывается и отсутствие коммуникации в государстве – это одна из самых больших проблем современной Украины. Большинство реформ, которые сегодня внедряются, очень слабо коммуницируются, люди плохо понимают месседжи власти.– Сейчас основные усилия направлены, собственно, на то, чтобы как-то побороть последствия коронавируса. Однако можно сказать, что штаб мог бы работать более эффективно – как минимум в вопросах коммуникации, медийной политики. Можем вспомнить скандалы с больницами, скорыми и так далее. Это провал медийной политики нынешней облгосадминистрации.– Кадровая политика ХОГА действительно удивляет. И назначения, которые проводятся, и увольнения, которые проведены или анонсированы… Почему это происходит в столь тяжелый период? Почему нельзя объединить усилия, подобрать хорошую команду, собрать адекватных людей с хорошей биографией и проводить серьезную эффективную политику?– Безусловно, кадровый голод есть. Это видно по решениям команды президента и на национальном уровне, и по тому, как ведется подготовка к местным выборам в других регионах Украины. Сейчас представители «Слуги народа» уже не исключают вариант, при котором они будут включать в свои партийные списки «старых» политиков, мэров, будут делать на них ставку.– Насчет Харькова сомневаюсь, особенно учитывая, что Кернес уже заявил о готовности идти на выборы с собственной политической силой.Однако у действующего монобольшинства кадровый голод все же есть – действующей власти очень сложно найти хороших, эффективных управленцев.– Ситуация абсолютно ненормальная. Сейчас партии должны готовиться к выборам, составлять списки кандидатов, выдвигать кандидатов в мэры и так далее. Однако до сих пор не определены правила игры. Мы все еще не понимаем, по каким же правилам будут проходить выборы.В действующем Избирательном кодексе сказано, что параллельное баллотирование, то есть выдвижение одного кандидата в разные советы одновременно, запрещено. Кандидат может баллотироваться только в совет одного уровня. А в тех поправках, которые уже сейчас прошли первое чтение, имеется пункт, что перекрестное баллотирование в областной, городской совет или на должность мэра, например, будет разрешено. И от того, пройдет ли данный пункт, зависит очень многое – каким образом будут формироваться списки кандидатов, куда они будут баллотироваться и т.д. Кроме того, в поправках, которые предлагают внести в Избирательный кодекс, есть пункт о том, что первый номер в списке партии на местном уровне автоматически проходит в местный совет, если партия набирает пять процентов голосов. А в редакции кодекса, принятой на сегодняшний день, такое положение отсутствует. И все это очень тормозит адекватную подготовку к местным выборам.Венецианская комиссия не рекомендует менять избирательные правила позже чем за год до проведения выборов. Однако можно вспомнить местные выборы 2015 года – тогда поправки в избирательную систему внесли буквально за три месяца. Тоже в последний момент изменили правила игры, и партиям необходимо было достаточно быстро адаптироваться. Это ненормально, неадекватно, и такого быть не должно. Насколько мне известно, сейчас ведутся разговоры о том, чтобы наконец-то закрепить в законодательстве положение, которое не позволит за определенный промежуток времени до выборов менять избирательное законодательство.– В команде партии «Голос» – активисты, профессионалы, и она по-прежнему остается лидерской. Она создавалась как лидерская партия и за счет рейтинга, узнаваемости Святослава Вакарчука получила свое количество голосов и завела фракцию в Верховную Раду. На данный момент других узнаваемых лидеров там нет и вряд ли появятся. И это сильно бьет по рейтингам партии, которая и без того имеет довольно слабую позицию в Харькове и области. Насколько мне известно, на данный момент «Голос» не проводит кампанию на Харьковщине. Штабы не запущены, агитация не ведется, команда не сформирована и участие в выборах – под вопросом.Если говорить о других политических силах, то можно отметить «Блок Кернеса «Успешный Харьков». Действующий мэр давно начал активную предвыборную медийную кампанию. Мы видим пакеты с надписью «Кернес-Ярославский», которые раздаются пенсионерам. Ну и сообщение о том, что он собирается баллотироваться в мэры, весьма красноречиво.Также очевидно, что в местных выборах будет принимать участие «Опозиційна платформа – За життя». Собственно, Харьковская область – одна из ключевых областей для этой партии, где она имеет один из самых высоких рейтингов. ОПЗЖ будет выдвигать списки кандидатов и в областной, и в городской советы, на должность мэра Харькова, я думаю, тоже.Электорат Харькова можно поделить на два больших лагеря – «синий» и проукраинский. Две вышеупомянутые партии будут бороться за электорат «синего» лагеря – это сторонники России или антимайдановцы.– Есть еще партия «Слуга народа». Рейтинг доверия к ней понемногу падает, но еще кое-как держится. Если бы выборы проходили на следующей неделе, то «Слуга народа» явно зашла бы в областной и городской советы.Я бы не сказал, что «слуг» можно отнести к определенному лагерю. Давайте вспомним, как Зеленский вел свою медийную кампанию в 2019 году. Он не делал четких заявлений – просто обрисовал, каким он видит будущее Украины. Очень мало общался с журналистами, не проводил пресс-конференции, поэтому каждый избиратель нашел в нем что-то свое. Собственно, благодаря такой тактике он и получил высокий процент поддержки. На парламентских выборах 2019 года ситуация, в принципе, повторилась. Представители партии «Слуга народа» вели опосредованную кампанию, не склоняясь к конкретному лагерю, и мобилизовали таким образом электорат и из «синего» лагеря, и из проукраинского. Думаю, что на ближайших местных выборах политика «Слуги народа» будет мало чем отличаться.Если говорить о проукраинском лагере, то симпатиков политсил, играющих на этом поле, на местных выборах 2015 года было около 40%. Однако ситуация изменилась и, по моему мнению, «синих» избирателей в Харькове и области стало меньше. Но поскольку «Слуга народа» сейчас забирает часть голосов из проукраинского лагеря, то его представители на нынешних выборах могут набрать 30–35% голосов. И на данный момент непонятно, кто из проукраинских сил мог бы взять эти проценты. Есть определенные лидеры, но чтобы оценить шансы, нужно будет проанализировать результаты трех конкретных опросов непосредственно перед выборами.Если говорить о национальных партиях, то практически у всех очень низкие шансы. Возьмем «Батьківщину» – нет яркого актива в Харькове и области, у них нет широкой поддержки среди населения. Электоральный опрос показал, что за данную партию готов проголосовать один процент избирателей. «Европейская солидарность» находится где-то на грани прохождения в местные советы. Партия «Голос», лишенная своего яркого публичного лидера, обезглавлена, и в Харькове у нее шансов нет.Я считаю, что харьковский электорат мог бы сконцентрироваться на ком-то из местных ярких лидеров. В определенное время Александр Фельдман пытался заигрывать с проукраинским электоратом. Однако у него слишком длинный бэкграунд (в переводе с англ. – фон, задний план. В русском языке означает все, относящееся к жизни, связям, опыту человека. – Прим. ред.) с ярко выраженной пророссийской позицией, поэтому проукраинский электорат за него не проголосует.Среди ярких лидеров, которых знают в Харькове и области, можно выделить, например, деятелей культуры – Сергея Жадана, Гамлета Зиньковского и т. д. Думаю, если бы они возглавили список какой-то политической партии, она стала бы довольно серьезным интересным игроком. Однако, боюсь, после «Голоса» мало кто поверит в такую идею. К тому же и Жадан, и Зиньковский заявляли, что уход в политику им неинтересен. И вряд ли за время перед грядущими выборами что-то в их позиции изменится.Еще один сильный игрок из местных лидеров на проукраиском поле – Юлия Светличная. Это и многолетний опыт работы в должности председателя облгосадминистрации, и эффективная кампания на промежуточных выборах в парламент на 179-м округе, где она получила рекордный для мажоритарщиков результат. Опросы показали, что она входит в тройку лидеров Харьковской области по узнаваемости, у нее достаточно высокий уровень доверия. Думаю, она могла бы стать лидером проукраинского демократического сектора.– Конечно. На данный момент неизвестно, будет ли Юлия Александровна баллотироваться. После получения мандата народного депутата Украины вроде нелогично возвращаться на местный уровень.Но это только предварительный анализ. Как распределятся голоса, какими будут рейтинги, станет понятно, когда мы увидим социологию, цифры. А адекватных социологических исследований во время карантина не проводилось, поэтому на данный момент мы опираемся только на наблюдения.– Да, я видел эту историю. Соглашусь с коллегами. Объекты, которые на данный момент практически завершены, почему-то не открываются. И приблизительно на такой же стадии завершения они были еще полгода назад.– В Харькове и области вообще любят с помпой открывать знаковые объекты перед очередными выборами. Можем вспомнить парламентские выборы 2019 года, накануне которых мэр открыл часть обновленного сада Шевченко и часть сквера «Стрелка».Как я понимаю, на данный момент ситуация выглядит так: нынешний руководитель облгосадминистрации специально придерживает открытие практически готовых объектов перед местными выборами. Он ассоциируется с президентом, «Слугой народа» и благодаря таким действиям партия власти может получить определенные электоральные баллы перед выборами.