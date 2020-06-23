Парламентариям предлагают вывести рынок риелторских услуг из тени. Соответствующий проект закона №3618 зарегистрировали в Верховной Раде.

Документ стал неожиданностью для участников рынка, поскольку, по их словам, с ними он даже не обсуждался.«Ассоциация видит в положениях предложенного проекту Закона ограничения прав граждан Украины на распоряжение своей собственностью, которые гарантированы Конституцией Украины, также предложенные нормы содержат коррупциогенные факторы и риски, нарушают антимонопольное законодательство и в большинстве своем нарушают права и интересы субъектов рынка предоставления риелторских услуг», – заявили в Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.В частности, законопроектом предлагается:- ввести лицензирование для брокеров по недвижимости. Для этого нужно будет пройти квалификационный экзамен;- специалисты должны быть соответствующим образом оформлены и внесены в Единый реестр физлиц, юрлиц и профессиональных объединений в сфере риелторской деятельности;- создать реестр, который будет содержать данные о специалистах и объектах недвижимости;- ввести штрафы за работу без риелторских свидетельств от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн, с конфискацией полученной прибыли. А за повторное нарушение – от 17 тыс. до 34 тыс. грн, опять же с конфискацией полученных средств;- создать Национальную федерацию специалистов в сфере риелторской деятельности, в состав которой войдут квалификационно-сертификационная комиссия, съезд специалистов и совет общественного надзора. Сюда же украинцы смогут жаловаться на нерадивых брокеров, если посчитают, что права клиента нарушили.Помимо этого, в проекте содержится положение, согласно которому риелторские услуги могут предоставляться только субъектом риелторской деятельности, которому такое право предоставлено в порядке и на условиях, определенных в законопроекте.Таким образом, говорит адвокат компании DreamDim Юрий Брикайло, с момента вступления в силу указанного закона, ни юрист, ни адвокат, ни аналитик или менеджер, ни кто-либо другой формально не будет иметь права собирать и распространять информацию относительно объектов, которые продаются.Не исключено, что если не исправить формулировку, то они даже не смогут способствовать осуществлению покупки и/или аренды недвижимого имущества.Более того, субъект риелторской деятельности, или другое уполномоченное в соответствии с будущим законом лицо, будет собирать сведения об объекте недвижимости и вносить их в Единую информационную базу данных по каждому объекту недвижимости (или его части), по которому он работает.- Таким образом, после вступления в силу закона, владелец квартиры, земельного участка или дома, не сможет заключить соглашение об отчуждении своего имущества или передачи его в аренду без обращения к риэлтору, – отметил Юрий Брикайло.