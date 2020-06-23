Харьковский городской совет с сегодняшнего дня, 23 июня, и до завершения карантина переходит на новый график работы.

Такое решение принято на основании постановления Кабинета Министров «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий» (с изменениями, внесенными постановлением №500 от 17 июня 2020 года).В связи с этим рабочий день в горсовете будет начинаться в 8:00 и заканчиваться в 17:00 (в пятницу – в 15:45).Перерыв – с 12:00 до 12:45.Центры предоставления административных услуг, органы социальной защиты населения будут принимать посетителей с 10:00.