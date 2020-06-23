Группа исследователей полагает, что размягчение ядра клеток поможет им проходить через плотные соединительные ткани. Таким образом можно будет по-новому восстанавливать повреждения.

Команда исследователей из Пенсильванского университета проверила эту теорию, используя лекарство для ингибирования ферментов в ядре клеток мениска коленного сустава, которое позволяло клеткам перемещаться в условиях предыдущей непроницаемости. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.Ученые применили трихостатин А (ТСА), который смягчает белки в ядрах клеток, позволяя им становиться пластичнее. В рамках эксперимента исследователи заметили, что после обработки ТСА изолированные клетки мениска могли перемещаться по областям, которые до этого считались недоступными.Исследователи готовятся к проведению испытаний этой техники при разрывах мениска у крупных животных. Существует также вероятность того, что этот подход применим не только для скелетно-мышечных травм, но и для повреждений других тканей.