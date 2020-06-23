Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили в харьковской области группировку, участники которой похищали деньги с банковских карточек путем вмешательства в работу банковских систем.

По предварительной версии следствия, в состав группы входило 15 злоумышленников, сообщил глава регионального пресс-центра СБУ Владислав Абдула.– Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого похищали реквизиты банковских электронных счетов граждан США, Европы, Украины и их персональные данные, – рассказывает Владислав Абдула. – В частности, злоумышлении переводили похищенные деньги через электронные платежные сервисы, в том числе российские, запрещенные в Украине, на собственные счета в украинских и российских банках.В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, в Харькове провели 16 обысков по месту работы хакерского центра и по месту жительства фигурантов.– Во время следственных действий обнаружено более сорока единиц компьютерной техники с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карточек и другими доказательствами использования вредоносных программ, – говорит руководитель пресс-центра СБУ. – Изъяты банковские карточки, наличные и ценности более чем на 12 миллионов гривен, а также документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.Решается вопрос о сообщении членам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающего наказание за создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных средств, а также их распространение, совершенное группой лиц по предварительному сговору.Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех причастных к махинациям.