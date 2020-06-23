Ухудшение работы системы здравоохранения с начала карантина заметила половина граждан Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической компании Active Group, сообщает Интерфакс-Украина 23 июня.По словам руководителя компании Александра Позния, 28,4% опрошенных считают, что с началом карантина ситуация в системе здравоохранения немного ухудшилась, а по мнению еще 21,4% – она ухудшилась значительно.При этом 25,9% опрошенных считают, что с началом карантина ситуация улучшилась, а 24,3% затруднились ответить.Также указано, что 34,6% опрошенных украинцев положительно и в целом положительно оценивают первый этап медицинской реформы. В то же время скорее негативно или отрицательно первый этап реформы оценили 46,4% опрошенных.Больше всего положительных отзывов реформа получила у респондентов в возрасте 30-39 лет. Негативно к первому этапу медреформы относятся опрошенные старше 50 лет.Опрос Active Group проводился с 7 по 9 июня методом телефонного интервью. Опросили 1236 респондентов во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий и Крыма. Исследование – репрезентативное по возрасту, полу и месту жительства. Ошибка выборки не превышает 2,8%.