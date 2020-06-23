Президент Украины Владимир Зеленский назначил четыре судьи в суды Харьковской области. Соответствующий указ №243/2020 опубликован на сайте президента.

Согласно указу, судьей Харьковского районного суда Харьковской области назначена Татьяна Даниленко, Дзержинского райсуда Харькова - Ирина Латка, Московского райсуда Харькова - Наталья Новиченко и Харьковского апелляционного суда - Светлана Демченко.До назначения Татьяна Даниленко работала помощником судьи Восточного апелляционного хозяйственного суда (Харьков). В 2006 году закончила Современную гуманитарную академию в Москве по специальности "Юриспруденция", в 2009 - Харьковский национальный университет имени Каразина ("Правоведение"). Еще в июле прошлого года Даниленко стала кандидатом на должность судьи Харьковского райсуда. В мае этого года Высший совет правосудия решил ее рекомендовать. По результатам конкурса она набрала 183 балла и заняла 122 позицию в рейтинге кандидатов.Ирина Латка работала помощником судьи в Луганском апелляционном суде. В мае этого года подавала декларацию в качестве кандидата на должность судьи в Дзержинский райсуд Харькова. Согласно декларации, Латка живет Беловодске (Луганская область). В прошлом году в Луганском апелляционном суде заработала 324 360 гривен.Еще одна судья с Донбасса - Наталья Новиченко родом из Донецка, но в последнее время проживает в Киеве. Работала в Хозяйственном суде Киева, где получила в прошлом году 308 652 гривен.Светлана Демченко работала помощником судьи Харьковского райсуда Харьковской области. В 2009 году закончила Национальную академию имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Заявление в качестве кандидата на должность судьи в Харьковский апелляционный суд подавала еще в 2017 году. По результатам конкурса набрала 193,25 балла и заняла 48 место в рейтинге.