В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в попытке продажи контрафакта одного из известных отечественных дистрибьюторов алкоголя. У поставщика изъята партия фальсификата на два с половиной миллиона гривен.

По данным следствия, сделку организовало руководство регионального филиала компании, которая занимается поставками алкогольных напитков по всей территории Украины, сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Установлено, что одновременно с продажей легальной продукции злоумышленники планировали сбывать товар неизвестного происхождения с поддельными марками акцизного налога.– Реализация подакцизных изделий должна проходить в обход налогового законодательства и с использованием фальшивых товарно-сопроводительных документов. Сбывать водку планировали своим постоянным клиентам – торговым сетям и предприятиям общественного питания области, – говорит Владислав Абдула.Во время обысков на арендованном складе в Харькове правоохранители изъяли более 30 тысяч бутылок готового для продажи фальсификата. Всю партию контрафакта изъяли для экспертизы.В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела, лица, причастные к противоправной деятельности, и источники происхождения фальсификата.