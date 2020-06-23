Нардеп обговорила с фермерами основные проблемы, с которыми сегодня сталкивается агропромышленность.

Народный депутат Украины Юлия Светличная встретилась с аграриями Чугуевского района Харьковской области, которые сегодня испытывают ряд проблем в связи с отсутствием поддержки со стороны власти, давлением правоохранителей и провальной земельной реформой."У людей много справедливых вопросов к власти. Так называемая земельная реформа - недейственна, обещания по развитию фермерства не выполняются, эффективной государственной поддержки сельхозпроизводителей нет, проблемы кредитования не решены, давление со стороны правоохранительных органов только усилилось.По всем поднятым вопросам будет моя реакция.Страна не способна развиваться без развития внутреннего производства", - написала народный депутат на своей официальной странице в Facebook.