В субботу температура за Северным полярным кругом, вероятно, достигла рекорда за всю историю наблюдений. Как сообщает ВВС, столбики термометров в арктическом городе Верхоянск в Сибири поднялись до 38 градусов Цельсия.

Новый рекорд еще должны проверить ученые, но температура воздуха в Верхоянске уже превысила средний максимум июня на 18 градусов Цельсия, обычно воздух здесь прогревается до 20 градусов. В январе же температура в среднем опускается до -42 градусов Цельсия.Верхоянск считают одним из самых холодных мест на планете и называют Полюсом холода Северного полушария. В 1892 году здесь зарегистрировали температуру -67,7 градуса Цельсия.Необычайно теплая погода в Арктике беспокоит ученых уже на протяжении четырех месяцев. По данным Службы контроля изменений климата Коперник, превышение обычной средней температуры в регионе составляло 10 градусов на протяжении трех месяцев весной.- Из года в год температурные рекорды превышаются по всему миру, но Арктика прогревается быстрее, чем любое другое место на Земле. Поэтому неудивительно, что в этом регионе установлен новый рекорд. Мы увидим еще больше таких вещей в ближайшем будущем, - заявил ученый-атмосферолог Дан Митчелл из Бристольского университета.Потепление в Арктике приводит к таянию вечной мерзлоты. Это беспокоит ученых, поскольку в результате этого процесса выделяются углекислый газ и метан, которые раньше находились под землей. Эти газы могут привести к дальнейшему потеплению и дальнейшему таянию вечной мерзлоты.Кроме того, повышение температуры приводит к таянию льда в Арктике, что, в свою очередь, приводит к повышению уровня Мирового океана. Потеря льда приводит к тому, что земля и океан поглощают больше тепла, что приводит к еще большему потеплению.Метеорологи считают, что у 2020 года есть все шансы на то, чтобы стать самым жарким годом в истории наблюдений. Согласно подсчетам Национального управления океанографических и атмосферных исследований США, 2020 год с вероятностью в 75% будет самым жарким в истории наблюдений. Шансы же на то, что он войдет в первую пятерку самых жарких лет составляют 99,9%.