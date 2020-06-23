У меня двое сыновей. Старшему уже 14 лет, а он не хочет понимать, каким трудом достаются деньги, — тратит, сколько ему ни дай. Младшему сыну шесть, и мне хочется хотя бы его научить иначе относиться к деньгам. Арина Р.

Подсчет денег должен войти в привычку

Транжира должен уметь отвечать за свои траты

Долги нужно возвращать

— Наиболее благоприятным для начала формирования финансовых навыков является возраст от пяти до восьми лет, — считает финансовый эксперт Ирина Шевченко. — В этот период у ребенка закладываются первые представления об этике и морали, актуализируются вопросы о том, что такое хорошо и что такое плохо. Именно в этом возрасте хорошо начинать обучение грамотному ведению счета деньгам, пониманию их ценности и назначения, умению отличать желания от потребностей. Один из ведущих специалистов, занимающихся финансовым воспитанием детей, Джолайн Годфри предлагает семь упражнений, которые способствуют выработке необходимых навыков у детей этого возраста.Для начала Ирина Шевченко советует предложить ребенку поговорить о том, зачем нужны деньги. Родителям не нужно бояться говорить: «Нам это не по карману», «Мы не можем себе это позволить». При этом нужно объяснить причину отказа в той или иной покупке и рассказать, на что они предпочитают потратить деньги. Второе упражнение поможет научить вести счет деньгам. Пусть ребенок подсчитает деньги, которые он собрал, заработал и потратил за неделю. Хорошо бы составить таблицу, куда малыш будет вписывать получившиеся суммы.— Эта задача должна войти в привычку и проделываться машинально, но вместе с тем не должна вызывать неприятных ощущений — беспокойства или дискомфорта, — предупреждает специалист. — Выберите то, что занимает важное место в жизни ребенка, и регулярно сообщайте ему о связанных с этим расходах (например, на игрушки, на мороженое). А еще поручите отпрыску собирать скопившиеся дома мелкие монеты, пересчитывать их и складывать в определенное место. Имеет смысл также купить ребенку его первый бумажник.Следующее упражнение научит чадо грамотно тратить денежки.— Научите ребенка планировать бюджет, — советует Ирина Шевченко. – Если вы планируете поход в магазин игрушек или другое интересное событие, заранее обсудите, сколько денег может потратить ребенок. Определите вместе с ним, на что пойдут деньги, рассмотрите варианты — например, купить одну вещь подороже или несколько подешевле. Определите бюджет для домашнего животного, поручите юному члену семьи самостоятельно принимать решения по этому бюджету и подсчитывать затраты на корм, игрушки для домашнего любимца. Когда идете с чадом за покупками, дайте ему калькулятор — пусть подсчитывает общую сумму в процессе выбора товаров. Не забывайте подавать хороший пример и сами разумно тратьте деньги.Кроме того, важно, чтобы дитя понимало, что нужно жить по средствам. Для этого желательно научить его планировать использование карманных денег. Если ребенок слишком быстро потратил карманные деньги или вышел из бюджета, нужно дать ему возможность самому справиться с последствиями.Упражнение номер пять научит ребенка экономить.— Сделайте две коробочки с надписями «потратить» и «сэкономить» и вместе с ребенком раскладывайте в них его карманные деньги, — советует специалист. — Поговорите с ребенком о том, какой смысл вложен в понятия «копить» и «экономить», в каких случаях мы их употребляем, почему ими пользуемся.Шестое упражнение приучит возвращать деньги.– Если вы купили что-то для ребенка и расплатились кредитной карточкой, покажите ему счет и объясните, что заплатили за покупку банку, хотя в магазине просто приложили кредитку к терминалу. Одалживайте ребенку небольшие суммы, а долги пусть возвращает из карманных денег. Следите, чтобы это упражнение научило ребенка возвращать долги, а не влезать в них, – рекомендует Ирина Шевченко.Упражнение номер семь продемонстрирует щедрость в действии.– Помогите ребенку самостоятельно приготовить подарки к празднику близким и друзьям-сверстникам. Собственным примером поощряйте в нем щедрость и внимательность к окружающим, – говорит эксперт.