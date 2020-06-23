Исследование показало, что развод может негативно влиять на продолжительность жизни человека. У разведенных людей риск преждевременной смерти выше, чем у пьяниц и тех, кто не создавал семьи.

Развод разрушительно влияет на здоровье человека и его продолжительность жизни, как показало исследование социологов из США, опросивших 13 611 взрослых людей от 50 до 104 лет. Все рассказывали о жизни за последние 16 лет в период с 1992 по 2008 годы. Затем исследователи собрали информацию по смертности этих же людей в период с 2008 по 2014. И выяснилась неожиданная особенность - прошедшие через развод люди умирали чаще, чем любители спиртных напитков, люди с большими финансовыми проблемами, а также те, кто не создавал семьи.Участников исследования оценивали по 57 различным социально-экономическим факторам, включая материальное положение и занятость, использование продуктовых марок (в США это продуктовые карточки для самых бедных), а также уровень удовлетворения жизнью. При этом медицинские и биологические характеристики не учитывались. Не приходится удивляться тому, что чаще с преждевременной смертью сталкивались курильщики, у которых риск возрастал в два раза. Но на втором месте в списке причин оказался именно развод.По уровню влияния на риск преждевременного ухода из жизни развод обогнал пьянство, финансовые проблемы и безработицу. Разведенные люди уходили из жизни чаще тех, кто всю жизнь оставался холостым. Предыдущие исследования показывали склонность разведённых к пьянству и финансовым проблемам. Возможно, после развода на человека обрушивается сразу несколько тяжелых проблем, которые укорачивают жизнь, пишет The Daily Mail.