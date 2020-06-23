За период с 20 апреля и до сегодня количество инфицированных в Украине выросло на 386%.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья."Количество активных больных составляет 20 083. Показатель заболеваемости — 48 на 100 тысяч населения. Прирост активных подтвержденных больных за сутки составил +4,1%", — говорится в сообщении.По состоянию на 22 июня в учреждениях здравоохранения есть 25 539 коек. Из этого количества — 4 115 коек заняты больными COVID-19.Области, где наибольшее количество кроватей заняты больными COVID-19:— Львовская — 794;— Волынская — 466;— Черновицкая — 455;— Харьковская — 347;— Киев — 333.Напомним, за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшилась, количество новых случаев инфицирования ежедневно растет. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил эту тенденцию нежеланием украинцев придерживаться правил профилактики коронавируса.- Если мы говорим о конкретных причинах, я еще раз хочу подчеркнуть, смягчения карантина - это не отмена. То, что мы перестали придерживаться правил, которые рекомендует Минздрав - мы видим эти цифры... И это главная причина, - отметил он.17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля, а также обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением коронавируса могут усиливать карантинные ограничения. Карантин в Украине действует с 12 марта, первый этап ослабления ограничений начался 11 мая.