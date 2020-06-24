Киев будет работать над внедрением еще трех "безвизов" на пути в Евросоюз – промышленного, продовольственного и авиационного.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН, обнародованном 23 июня.По ее словам, на саммите Восточного партнерства 18 июня многие страны говорили именно об Украине, как о стране, которая должна стать частью ЕС.- Я как человек, который чувствует и понимает тренды и держит эту рамку по должности, обеспечиваю, чтобы саммит был насыщен повесткой, которая нужна бизнесу. Прежде всего, это – "промышленный безвиз", который обеспечит свободное движение нашей продукции на рынок ЕС, ведь уже сейчас наша продукция производится и размещается на основе европейских правил, – отметила Стефанишина.По ее словам, отдельным приоритетом сейчас является "продовольственный безвиз", потому что Украина адаптировала свое законодательство относительно качества, безопасности продукции.- Сейчас мы более уверены в той продукции, которую мы даже в супермаркетах покупаем. Поэтому Украина заслуживает, чтобы для этих видов продукции мы тоже имели безвиз, – продолжила вице-премьер.Также Стефанишина выразила уверенность, что будет разблокирован вопрос о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве с ЕС.- Я считаю, что во время коронакризиса во время ограничений внутреннего перемещения внутри Европы авиасообщение – это идеальное время сконцентрироваться на переговорах, на урегулировании проблемных вопросов. И когда перемещение внутри Европы будет более свободным, мы сможем не только восстановить безвизовые условия поездок, но и подписать соглашение, которое станет "авиационным безвизом". Это три краеугольных камня, – резюмировала Стефанишина.Напомним, на видеоконференции лидеров Восточного партнерства президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится и требует полноправного членства в Евросоюзе.